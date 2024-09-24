Salı günü hangi diziler var? 24 Eylül Salı TV'de bu akşamki diziler
Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Eylül 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Eylül 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)
ATV: Bir Gece Masalı (20.00)
Kanal D: Güzel Aşklar Diyarı (20.00)
Show TV: Bahar (20.00)
NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...
Star TV: dizi yok
24 EYLÜL SALI NOW TV YAYIN AKIŞI
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
22.45 Kirli Sepeti
01.30 Kötü Kan
Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon Show Tv Star Tv Kanal D Kanal D Show Tv Yaşam Eylül Dizi Star Trt NOW NOW
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