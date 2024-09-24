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Salı günü hangi diziler var? 24 Eylül Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı günü hangi diziler var? 24 Eylül Salı TV'de bu akşamki diziler
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Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Eylül 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Eylül 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Kanal D: Güzel Aşklar Diyarı (20.00)

Show TV: Bahar (20.00)

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: dizi yok

24 EYLÜL SALI NOW TV YAYIN AKIŞI

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

22.45 Kirli Sepeti

01.30 Kötü Kan

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