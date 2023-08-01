Şalgam dolması tarifi! Masterchef Şalgam dolması nedir, nasıl yapılır? Şalgam dolması için gerekli malzemeler! Şalgam dolması hangi yöreye ait?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel dolmalar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şalgam dolması tarifi oldu. Peki en güzel Şalgam dolması tarifi nasıldır? Şalgam dolması nasıl yapılır? Şalgam dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Şalgam dolması tarifi! Şalgamdolması nedir, ne demek? Masterchef Şalgam dolması nasıl yapılır? Şalgam dolması hangi bölgenin, hangi yörenin dolması? Şalgam dolması hangi ülkeye ve yöreye aittir? Şalgam dolması hangi bölge? İşte detaylar...

ŞALGAM DOLMASI NEDİR, NE DEMEK? ŞALGAM DOLMASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Şalgam dolması, şalgam içerisine bulgur ya da pirinç başta olmak üzere yöresine göre değişen diğer iç malzemeleri konarak yapılan bir yemektir.

ŞALGAM DOLMASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 kg şalgam

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

200 g kıyma

Reyhan

Üzeri için

4-5 dal reyhan

1 soğan

1 çay bardağı bulgur

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

ŞALGAM DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kıymayı derin bir kaba alın.

Rendelediğiniz soğan, bulgur, zeytinyağı, tuz ve karabiberi katıp karıştırın.

Şalgamları soyup, 5 mm kalınlığında dilimleyin. 10 dakika haşlayın.

Hazırladığınız harca elinizle köfte şekli verin.

Şalgam dilimlerinin arasına yerleştirin. Tencereye dizin.

Üzerine tereyağında kavrulmuş domates salçasını gezdirin.

Su ilave edip şalgamlar yumuşayana kadar pişirin.

Üzerine kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.