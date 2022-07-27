Salernitana nerenin takımı? Galatasaray hazırlık maçında Salernitana ile bugün karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlar Salernitana nerenin takımı? Salernitana hangi ülkenin takımı? merak etti. İşte detaylar...

SALERNİTANA NERENİN TAKIMI?

Salernitana Sport, İtalya'nın Salerno şehrinin takımıdır. 1919 yılında kurulmuştur. Renkleri kırmızı-beyazdır. Bir dönem, İtalya futbolunun en üst kademesi olan Serie A'da da yer almıştır.

GALATASARAY - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Salernitana maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Salernitana maçı 27-07-2022 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY - SALERNİTANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Salernitana maçı Inssbruck'da, Tivoli Stadyumu'nda oynanacak.