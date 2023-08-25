Salda Gölü nerede, hangi il ve ilçede? Salda gölü haritadaki yeri neresi? Salda Gölü hangi şehirde ve ilçede bulunuyor?

Gündem olan yerlerin başında Salda Gölü geliyor. Peki, Salda Gölü nerededir? Salda Gölü hangi ilde ve ilçede bulunuyor? Salda Gölü haritadaki yeri neresi? Salda Gölü'ne nasıl gidilir? Salda Gölü ülkemizin neresinde bulunur? Tüm detaylar haberimizde...

Salda Gölü hangi bölgede bulunuyor? Salda Gölü hangi şehirde? Salda Gölü hangi il ve ilçededir? Salda Gölü'ne ulaşım kolay mı? Salda Gölü haritadaki yerine yazımızdan bakabilirsiniz.

SALDA GÖLÜ NEREDE BULUNUR? HANGİ İLDE VE İLÇEDE?

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller Yöresi içinde, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür. Gölde oluşan hidromanyezit minerali "biyolojik mineralizasyon" un en güzel ve güncel örneklerinden biridir.

Salda gölü, 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş, 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

SALDA GÖLÜ HARİTADAKİ YERİ NERESİ

SALDA GÖLÜ İKLİMİ NASILDIR?

Salda gölü ve çevresinde Akdeniz iklimi hakimdir. Ortalama sıcaklık 15 °C'dir. En sıcak ayı olan Ağustos'da sıcaklık 30 °C'ye çıkarken en soğuk ayı Ocak ayında sıcaklık ortalaması 2 °C'ye düşer. En çok yağış olan ayı Ocakda yağış miktarı 162 mm iken en az yağış alan ayında, Temmuzda 16 mm yağış ortalamasına sahiptir.

SALDA GÖLÜ GENEL ÖZELLİKLERİ

Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın rekreaktif amaçlı kullanımına olanak sağlamaktadır. Salda Gölü Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir. Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep oluyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre göl suyu sivilcelere iyi geliyor. Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada bulunmaktadır.

SALDA GÖLÜ HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİ

Salda Gölü, sert su ve çok yüksek alkalin özelliğine sahip bir göldür. Trofik durum indeksine göre besin maddesince fakir, oligotrofik özelliktedir. Fazlaca düşük azot ve fosfat ürünleri ve bunun sonucunda çok düşük klorofil a yoğunluğuna sahip olması bunun göstergesidir.

Salda gölü akarsular, yüzeye düşen yağış, yeraltısuları ile beslenir, buharlaşma ile su kaybeder. Gölün alan ve seviyesi yağışlara göre yıllar içimde değişir. Salda (Karakova) Dere, Doğanbaba Deresi, Köpek Deresi gibi sürekli akarsular ve Karanlık Deresi, Kuruçay, Kayadibi Deresi gibi mevsimlik akarsular Salda Gölü'ne dökülür. Son 20 yıldır, göl seviyesinde 3-4 metreyi bulan bir çekilme olmuştur. Hâlen çekilme devam etmektedir.

Gölün doğusunda Yeşilova ilçesi, güneybatısında Salda, kuzeybatısında Doğanbaba ve kuzeydoğusunda Kayadibi köyleri yer almaktadır. Salda Gölü ve çevresi, 14.06.1989'da 1.derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmış, daha sonra Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunun 28.07.1992 tarih ve 1501 sayılı kararıyla, Salda Gölü kıyısındaki bazı mahaller, 2.derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. 2012 yılında mesire yeri olarak kullanılan göl çevresindeki 12 ha alan Salda Gölü Tabiat Parkı ilan edilmiştir.

YERLİ MALDİVLER: SALDA GÖLÜ

Salda Gölü, Türkiye'nin güneybatısında yer alan ve eşsiz güzellikleriyle tanınan doğal bir göldür. Burdur ilinin Yeşilova ilçesine bağlı olan bu göl, volkanik bir krater gölü olarak bilinir ve muhteşem doğal manzaralarıyla ziyaretçileri büyüler.

Salda Gölü'nün en dikkat çekici özelliği, berrak ve turkuaz rengi sularıdır. Gölcük, 184 metre derinliği ile Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alırken, aynı zamanda ülkenin en temiz sularından birine sahiptir. Göldeki su kalitesi ve temizliği, ziyaretçileri kendine çeken en büyük etkenlerden biridir. Gölcük çevresinde bulunan beyaz kumlu plajlar, gölün berrak sularının güzelliklerini daha da ön plana çıkarır.

Salda Gölü, ayrıca çevresindeki tabiat parkı ile de doğaseverlerin ilgisini çeker. Göle yakın bölgelerde yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek ve kamp yapmak gibi etkinlikler gerçekleştirilebilir. Tabiat parkının özgün bitki örtüsü ve doğal yaşam alanları, göl çevresinde doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarmak isteyenleri bekler.

Bununla birlikte, Salda Gölü'nün özelliklerinden biri de "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılmasıdır. Gölcük çevresindeki beyaz kum tepeleri ve turkuaz renkli su, bu benzetmeye ilham veren unsurlardır. Gölcük çevresindeki beyaz kum tepeleri, doğal bir oluşumdur ve buradaki manzara Maldivler'i andıran bir atmosferi yansıtır.

Ancak, son yıllarda artan turistik ilgi nedeniyle göl çevresinde çevre koruma hassasiyetinin önemi artmıştır. Ziyaretçilerin doğal dengenin korunması için duyarlı olmaları gerekmektedir.

Salda Gölü, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ender güzelliklerinden biridir. Berrak suları, beyaz kumlu plajları ve doğal çevresiyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır.