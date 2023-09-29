Salda Gölü'nde Paylaşımlı Bisiklet Yolu Hizmete Girdi

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü etrafında 7 kilometrelik Paylaşımlı Bisiklet Yolu hizmete girdi.

Burdur İl Özel İdaresi tarafından yapılan sıcak asfalt, boya, işaret ve levhalama çalışmalarının ardından tamamlanan 'Paylaşımlı Bisiklet Yolu' hizmete açıldı. Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz ve İl Özel İdaresi yetkilileriyle yolu inceleyip, bilgi aldı. Vali Öksüz, Yeşilova ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba köyü arasında yapılan bisiklet yolunun bisiklet severlere Salda Gölü manzaralı, keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunacağını söyledi.

Vali Öksüz, Salda Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde önemli bir bisiklet rotası bölgemiz turizmine kazandırıldı. Tüm bisiklet severleri bu güzelliği tatmaya Salda Gölü manzarasında bisiklet sürmeye davet ediyorum. Çevre dostu ve sağlıklı yaşam araçlarından biri olarak görülen bisiklet kullanımı günden güne artıyor. Son yıllarda özellikle tüm dünyada giderek artan bisiklet turizmi ön plana çıkmaya başladı. Bu alanda hizmet edecek bisiklet yolunun ilimiz turizmi için hayırlı olmasını diliyorum dedi. (DHA)