Salda Gölü Kenarına 7 Kilometrelik Bisiklet Yolu Açıldı

Vali Türker Öksüz, Salda Gölü kenarına yapılan 7 kilometrelik paylaşımlı bisiklet yolunda incelemelerde bulunarak, önemli bir bisiklet rotasını bölge turizmine kazandırdıklarını açıkladı.

Salda gölü kenarına 7 kilometrelik bisiklet yolu

Vali Türker Öksüz ; "Önemli bir bisiklet rotasını bölge turizmine kazandırdık"

BURDUR - Salda Gölü kenarına yapılan 7 kilometrelik paylaşımlı bisiklet yolunda incelemelerde bulunan Vali Türker Öksüz, "Önemli bir bisiklet rotasını bölge turizmine kazandırmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Burdur'un Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında yapılan, eşsiz Salda Gölü manzarasında bisiklet severlere keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunacak "7 kilometrelik Paylaşımlı Bisiklet Yolu'nda" incelemede bulunan Vali Öksüz, tamamlanan çalışmaları yerinde görerek ilgili yöneticilerden bilgi aldı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan BSK sıcak asfalt, boya, işaret ve levhalama çalışmalarının ardından tamamlanan "Paylaşımlı Bisiklet Yolu" bisiklet severlerin hizmetine sunuldu.

Vali Öksüz incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede; "Salda Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde önemli bir bisiklet rotasının bölgemiz turizmine kazandırıldığını belirterek, tüm bisiklet severleri bu güzelliği tatmaya Salda Gölü manzarasında bisiklet sürmeye davet etti.

Çevre dostu ve sağlıklı yaşam araçlarından biri olarak görülen bisiklet kullanımının günden güne arttığını belirten Vali Öksüz, son yıllarda özellikle tüm dünyada giderek artan bisiklet turizminin ön plana çıkmaya başladığını belirterek, bu alanda hizmet edecek Bisiklet Yolunun İl Turizmi için hayırlı olmasını diledi.

İncelemelerde Vali Öksüz'e Burdur Milletvekilleri Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz'da eşlik etti.