Salçalı Makarna tarifi! Masterchef Salçalı Makarna nedir, nasıl yapılır? Salçalı Makarna için gerekli malzemeler! Salçalı Makarna hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Kasım yarışmasında şefler tarafından Salçalı Makarna yapılması istendi. Peki Masterchef Salçalı Makarna nasıl yapılır? Salçalı Makarna için gerekli malzemeler nelerdir? Salçalı Makarna yemek tarifi! Salçalı Makarna nasıl yapılır? Salçalı Makarna yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Salçalı Makarna tarifi oldu. Peki en güzel Salçalı Makarna yemek tarifi nasıldır? Salçalı Makarna yemeği nasıl yapılır? Salçalı Makarna için gerekli malzemeler nelerdir? Salçalı Makarna nasıl yapılır? Salçalı Makarna için gerekenler neler?

MAKARNA NEDİR? HANGİ ÜLKEYE AİT?

Makarna (İtalyanca: Pasta), geleneksel İtalyan mutfağının temel besini ve ulusal yemeğidir. İlk defa 1154 yılında Sicilya'da ortaya çıkmıştır. Makarnanın bir çeşidi olan itriya Ağlebîler tarafından Sicilya adasına taşınmıştır. Genellikle irmik veya durum buğdayından elde edilmiş una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılır Türkçeye İtalyanca maccherone sözcüğünden geçmiştir.

SALÇALI MAKARNA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

MAKARNA HAMURU İÇİN MALZEMELER

1. Semolina

2. Yumurta

3. un

DOMATES SOS İÇİN MALZEMELER

1. Zeytinyağı

2. Domates

3. Domates salça

4. Sarımsak

5. Tuz

6. Karabiber

Taze fesleğen (dekor)

SALÇALI MAKARNA NASIL YAPILIR?

Makarnanın hazırlanışı

Un, tuz ve kullanıyorsanız Semolina'yı mutfak robotunun haznesine alarak, üzerine zeytinyağı ve 1 yumurtayı kırarak yaklaşık 25-30 saniye düşük devirde çalıştırın.

Sonra bir yumurta daha ekleyin ve makineyi kesintili olarak (pulse düğmesi kullanarak) 1-2 kez çalıştırıp, sonraki yumurtayı ekleyin ve robotu -hamur iyice karışana kadar- 1-2 dakika daha çalıştırın.

Hamuru top haline getirmek için, mutfak robotundan çıkarıp hafifçe un serptiğiniz tezgâh üzerine alın ve gerekirse biraz daha un veya semolina ilavesi yaparak istenilen kıvama gelene kadar yoğurup, top haline getirin.

Kullanacağınız hamuru, az miktarda un ya da irmik serptiğiniz tezgâh üzerine alıp bir kez daha yoğurun ve üzerinden bir merdaneyle uzunlamasına geçerek biraz inceltin.

Hazırladığınız şeritleri kesmeden önce bir miktar kurumaları için ya bir asma aparatına, ya bir oklavaya, veyahut da plastik bir elbise askısına asarak sallandırın ve hamurun yüzeyi derimsi bir görüntü alana kadar yaklaşık 5-10 dakika kadar bu şekilde kurutun. Siz de bu esnada diğer parçaları yoğurup açmaya devam edin.

Salçalı sos hazırlanması

Makarna suyu kaynatılır içine tuz konulur ardından makarna konulur pişince süzülür. O süzülen sudan biraz ayırılır, sosu için tencere ocağa konulur içine sıvı yağ konulur, biraz ısınınca içine salçalar bir de karabiber eklenir.

İyice karıştırılır, salçanın rengi biraz değişince o süzülen sudan eklenir ve karıştırılır ardından makarna eklenir ve iyice karıştırılır ve ocaktan alınır afiyet olsun.