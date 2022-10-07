Salavat, Müslümanların Hz. Muhammed'i anmak amacıyla kullandıkları " Allahümme salli ala seyyidina Muhamed" şeklinde dile getirilen bir selam ifadesidir. Özellikle kandil geceleri ve dini günlerde sık sık çekilen salavatlar vatandaşlar tarafından Salavatı Şerife nasıl çekilir? Salavat nasıl getirilir? Salavatı Şerif okunuşu şeklinde aratılıyor. İşte, Salavatı Şerife nasıl getirilir? Salavat nasıl çekilir yanıtı...

Salavatı Şerife nasıl çekilir? Salavat, Müslümanların Hz. Muhammed'i anmak amacıyla kullandıkları " Allahümme salli ala seyyidina Muhamed" şeklinde dile getirilen bir selam ifadesidir. Özellikle kandil geceleri ve dini günlerde sık sık çekilen salavatlar vatandaşlar tarafından Salavatı Şerife nasıl çekilir? Salavat nasıl getirilir? Salavatı Şerif okunuşu şeklinde aratılıyor. İşte, Salavatı Şerife nasıl getirilir? Salavat nasıl çekilir yanıtı haberimizde...

SALAVATI ŞERİFE NASIL ÇEKİLİR?

Salat kelimesinin çoğul hali olan salavat, çok farklı şekillerde getirilebilmekte ve Hz. Muhammed'in adı zikredildiği zaman söylenmesi çok faziletlidir.

Bir Müslüman dilediği kadar salavat getirebilir. Ancak kişi ne kadar çok salavat getirirse bu onun için o kadar çok hayırlı bir durum teşkil eder. Salavat pek çok şekilde okunabilir. Bu bakımdan çok farklı şekillerde dile getirilebilen salavatın en kısa söyleniş şekli ise; "Âllâhümme salli alâ Muhammed." şeklindedir.

Salavat anlamı ise ; "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." şeklinde olmaktadır.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salavat "Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklinde getirilir.

Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;

" Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.

SALAVAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Peygamber efen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in adı zikredildiği zaman söylenebilecek pek çok salavat çeşidi bulunuyor. Mümin bu salavat çeşitlerinden dilediğini getirebilir. İşte her müminin kolaylıkla söyleyebileceği salavat çeşitleri;

- "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

- "Sallallahü aleyhi ve sellem"

- "Allahümme salli alâ Muhammed"

- "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklindedir.

Hz. Muhammed'e (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" yahut "Sallallahü aleyhi ve sellem" şeklinde salavat getirilir. Ayrıca "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" şeklinde salat okunabilir.

Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed şeklinde okunur.

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Ezan okunurken veya Hz. Muhammed'in adı zikredildiğinde salavat getirmenin bir mümin açısından pek çok fazileti bulunmaktadır. İşte,salavat getirmenin faziletleri;

- Her salavat getiren kimsenin adı Hz. Muhammed (S.A.V.)'e iletilir.

- Salavat getirmek, müminin işlediği günahların affına vesile olur.

- Hz. Muhammed, kıyamet günü kendisine salavat getirenlerin yanında olur.