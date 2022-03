Salat kelimesinin çoğulu olan salavat, pek şekilde söylenir ve Peygamber Efendimizin adı zikredildiğinde söylenir. Peki, salavatın anlamı, salatı münciye, salavat getirme, salavatı kubra, salavat zinciri, şifa salavatı, salavat okunuşu nedir? Salavat nasıl çekilir? Salavatı Şerife nasıl çekilmeli?

SALAVAT NASIL ÇEKİLİR?

Salat kelimesinin çoğul hali olan salavat, çok farklı şekillerde getirilebilmekte ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in adı zikredildiği zaman söylenmesi çok faziletlidir.

Bir Müslüman dilediği kadar salavat getirebilir. Ancak kişi ne kadar çok salavat getirirse bu onun için o kadar çok hayırlı bir durum teşkil eder. Salavat pek çok şekilde okunabilir. Bu bakımdan çok farklı şekillerde dile getirilebilen salavatın en kısa söyleniş şekli ise; "Âllâhümme salli alâ Muhammed." şeklindedir.

Salavat anlamı ise ; "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." şeklinde olmaktadır.

Salavat çekilmesi ile alakalı bir ayet şu şekildedir : "Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56) şeklinde buyrulmaktadır. Peki, salavat nasıl çekilmeli? Bu sorunun cevabı ise;

"Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.

Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;

" Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.

Bir mümin dilediği şekilde salavat getirebilir. Burada önemli olan husus peygamber efendimizi sıkça hatırlamak ve ona salavat getirmektir.

Salavat Çeşitleri Nelerdir?

Peygamber efen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in adı zikredildiği zaman söylenebilecek pek çok salavat çeşidi bulunuyor. Mümin bu salavat çeşitlerinden dilediğini getirebilir. İşte her müminin kolaylıkla söyleyebileceği salavat çeşitleri;

- "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

- "Sallallahü aleyhi ve sellem"

- "Allahümme salli alâ Muhammed"

- "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklindedir.

Hz. Muhammed'e (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" yahut "Sallallahü aleyhi ve sellem" şeklinde salavat getirilir. Ayrıca "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" şeklinde salat okunabilir.

Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed şeklinde okunur. Peygamber efendimizin adı anıldığı zaman, aleyhisselam ya da aleyhissalatü vesselam ya da sallallahü aleyhi ve sellem diyerek de Peygamber efendimize dua etmiş oluruz. Yani bu şekilde de Hz. peygambere salevat getirilmiş olur.

Bu doğrultuda dile getirilen salavat çeşitlerinin varlığı söz konusudur. Bunlar ise ;

- Salavatı şerife,

- Salavatı mecule,

- Salavatı fatih,

- Salavatı kübra,

- Salavatı tefriciye ve salavat duası şeklinde olmaktadır.

Ayrıca namaza kılarken Ettehiyyatüden sonra okunan Salli Barikler de salavat olma niteliği taşır. Salavat-ı şerife okumanın çok büyük faziletleri bulunur.

Salavat ile alakalı olarak Peygamber efendimizin bazı hadisleri de bulunmaktadır. Bunlar:

- "Kıyamet günü bana en yakın olan, en çok salavat getiren kişidir."

- " Sabah-akşam on salavat getiren, kıyamet günü benim şefaatime nail olur."

- " Cuma günleri bana 80 defa salavat okuyanın 80 yıllık günahı bağışlanır.

- "Günde bin salavat çeken, Cennetteki yerini görmeden önce ölmez.

- "Günde yüz defa salavat okuyan, kıyamet gününde şehidlerle birlikte olur.

- Bana bir salavat getirene yüce Allah, on rahmet ihsan eder, o kişinin on günahını olmamış sayar ve derecesini on kat olarak yükseltir."

- Salavat çekmek sizin için zekat niteliği taşır."

Salavat Nerelerde Okunur?

Salavat okunan yerler ile alakalı olarak İbni Âbidin hazretleri, salevat getirmenin müstehab olduğu yerlerden bazılarını şöyle bildirmiştir:

- Sabah- akşam,

- Cuma günü ve gecesi,

- Ezan okunuşu esnasında,

- Peygamberimizin kabrinin ziyareti esnasında,

- Safa ile Merve'de,

- İkamet edilirken,

- Telbiyenin bitirilmesinden sonra,

-Okunan duanın başında, ortasında ve sonunda,

- Abdest alma esnasında,

- Bir yere toplanırken ve toplanılan yerden dağılırken,

- Abdest alınmasından sonra,

- Vaaz verilirken,

- Bir şey unutulduğu zaman,

- Kulak çınlaması esnasında,

- Hadis okumaya başlama anında,

- Hadis okumayı bitirdikten sonra,

- Dînî soru sorma esnasında,

- Kitap yazma anında,

- Fetva yazma anında,

- Hocanın derse başlaması esnasında,

- Bir öğrenci derse girince,

- Kız istemeye gidildiğinde,

- Evlenirken ve evlendirirken,

- Önemli işlerin başındayken,

- Zikre başlama esnasında,

- Cenaze namazı esnasında ve namazda teşehhüdden sonra salevat okunması sünnettir.

- Bir gülü koklarken, (Bunun nedeni Peygamber efendimizin bir gül gibi kokmasıdır. )

- Pilav yeme esnasında,

- Müsafeha ederken,

- Mescide giriş ve çıkışlarda

- Hz. Muhammed'in "sallallahü aleyhi ve sellem" ismini işitenin, ömründe en az bir defa salavat getirmesi farz dır. Peygamber efendimizin ismini bir yerden okuyunca, söyleyince, yazınca, duyunca ilkinde söylemek vacib, tekrarında söylemek ise müstehabdır. (Redd-ül-muhtar)

Salavat Getirmenin Faziletleri Nelerdir?

Ezan okunurken yahut peygamber efendimizin adı zikredildiğinde salavat getirmenin bir mümin açısından pek çok fazileti bulunmaktadır. İşte, Peygamber efendimize salavat getirmenin faziletleri;

- Peygamber efendimize her salavat getiren kimsenin adın Peygamberimiz (S.A.V.) iletilir.

- Salavat getirmek, müminin işlediği günahların affına vesile olur.

- Hz. Muhammed, kıyamet günü kendisine salavat getirenlerin yanında olur.

