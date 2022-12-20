Salata menüsü ne? Masterchef 20 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Salata menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 20 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Salata menüsünde neler var? Masterchef günün Salata menüsü nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü Salata oldu. Masterchef'te bugün Salata çeşitleri ile yemekler yapılacak. Peki, Masterchef 20 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Salata menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi Takım Kadrosu:

- Kıvanç

- Metin

- Tolga

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Görkem

- Ayaz

- Burak Kaya

MASTERCHEF 20 ARALIK SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü salatalar oldu. Toplamda 3 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 20 Aralık menüsü:

Salata menüsü:

- Tavuklu Sezar Salata

- Nicoise Salatası

- Waldorf Salatası