Bugün Show TV'de Salako filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Salako nerede çekildi? Salako konusu nedir, oyuncuları kimler? Salako hangi il ve ilçede çekilmiştir? merak etti. Peki, Salako filmi konusu nedir? Salako hangi şehirde çekilmiştir? İşte detaylar...

Salako, Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrolde oynadığı 1974 yapımı film. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz, senaryo yazarları Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez'dir. Salako nerede çekildi? Salako konusu nedir, oyuncuları kimler? Salako hangi il ve ilçede çekilmiştir?

SALAKO NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile Çatalca'nın Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

SALAKO KONUSU NEDİR?

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.

SALAKO OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Salako

Meral Zeren - Emine

İhsan Yüce - Reşit Ağa

Talat Gözbak - Abuzer Efendi

Nevzat Okçugil

Özden Yüce

Sevinç Okşar

Oktar Durukan - Hamido

Mete İnselel - Berber

İhsan Baysal - Deli Ökkeş

Kudret Karadağ - Tilki Selim

Yusuf Sezer

Necdet Yakın

Ahmet Kostarika

Yaşar Güçlü

Urfalı Babi - Urfalı