Salako nerede çekildi? Salako konusu nedir, oyuncuları kimler? Salako hangi il ve ilçede çekilmiştir?
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Bugün Show TV'de Salako filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Salako nerede çekildi? Salako konusu nedir, oyuncuları kimler? Salako hangi il ve ilçede çekilmiştir? merak etti. Peki, Salako filmi konusu nedir? Salako hangi şehirde çekilmiştir? İşte detaylar...
Salako, Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrolde oynadığı 1974 yapımı film. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz, senaryo yazarları Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez'dir. Salako nerede çekildi? Salako konusu nedir, oyuncuları kimler? Salako hangi il ve ilçede çekilmiştir?
Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile Çatalca'nın Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.
Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.
Kemal Sunal - Salako
Meral Zeren - Emine
İhsan Yüce - Reşit Ağa
Talat Gözbak - Abuzer Efendi
Nevzat Okçugil
Özden Yüce
Sevinç Okşar
Oktar Durukan - Hamido
Mete İnselel - Berber
İhsan Baysal - Deli Ökkeş
Kudret Karadağ - Tilki Selim
Yusuf Sezer
Necdet Yakın
Ahmet Kostarika
Yaşar Güçlü
Urfalı Babi - Urfalı