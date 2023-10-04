MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Salade de poulpe hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Salade de poulpe hazırladı. Peki, Salade de poulpe nedir? Salade de poulpe nasıl yapılır? Salade de poulpe nedir?

Salade de poulpe tarifi! MasterChef Salade de poulpe nasıl yapılır?

Fransız mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Salade depoulpe ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Salade depoulpe nasıl yapılır? Salade depoulpe nedir? Salade depoulpe nasıl yapılır, Salade depoulpe yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Salade depoulpe yapıldı, evde klasik Salade depoulpe yapıldı! İşte en güzel Salade depoulpe!

SALADE DEPOULPE TARİFİ!

Malzemeler: 2 kişilik

4 adet çözülmüş kalamar dokunaçları (yaklaşık 600 g)

3 yemek kaşığı limon suyu

6 yemek kaşığı organik Girit zeytinyağı

Tuz çiçeği

5 adet meyve veya taze çekilmiş biber karışımı

2 bıçak ucu Espelette biberi

1 tutam kimyon

1/4 çay kaşığı kırmızı biber

Maydanoz

Yapılışı:

• Dokunaçları yıkayın. Keskin bir bıçakla sümüksü deriyi (kolayca çıkan küçük siyah deri) çıkarın. Bu kabuk pişirildiğinde çok siyah olur. Fena değil ama çok estetik değil. Az kaldıysa piştikten sonra soğuk su altında ovalayarak çıkacaktır.

• Ahtapotun sığabileceği bir tencerede suyu kaynatın

• Ahtapotu ekleyin, tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 50 dakika pişirin.

• Turşuyu hazırlayın. Limonu sıkın ve 3 yemek kaşığı ölçün. Zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber, kimyon ve Espelette biberini ekleyin. Emülsifiye etmek için iyice karıştırın

• Pişirdikten sonra dokunaçları soğuk suyun altına tutun

• parmaklarınızla hafifçe ovalayarak siyah deriyi çıkarın

• Dokunaçları yaklaşık 1/2 cm ila 1 cm'lik bölümlere kesin

• Kapağını kapatıp yaklaşık yarım saat buzdolabında bekletin

• Servis yaparken marine sosunu ahtapotların üzerine dökün.

• Bir tabağa dizin. Fleur de sel ve Espelette biberi serpin. Maydanozu ekleyin.