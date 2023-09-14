Saklıkent Milli Parkı'nda Kaya Parçaları Düştü: 5 Turist Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Saklıkent Milli Parkı'na dağdan düşen kaya parçaları korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yaralanan 5 turist ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'nu gezdikleri sırada dağ yamacından üzerlerine kaya parçaları düştü. Bu sırada olayı görenlerin diğer turistleri uyarması ile pek çok kişi hemen siper alarak korunurken, bazı kişilerin ayaklarına yukarıdan düşen taşların isabet ettiği öğrenildi. Olayda yaralanan 5 turist hastaneye kaldırıldı.

Bir görgü şahidi, ciddi bir tehlike atlattıklarını ve olayda can kaybı yaşanmamasının büyük bir teselli olduğunu belirterek, "İnsanlar kanyon içerisinde şelaleye doğru ilerlerken birden yukarıdan kaya parçaları düşmeye başladı. Benim gördüğüm kadarıyla biri kadın, biri çocuk, 3 de yetişkin erkek turist yaralandı. Yaralılara kısa sürede bölgeye gelen 112 ambulansları müdahale etti. Büyük bir kaza atlatıldı. Durumu ağır olan kimse yok" diyerek yaşadıkları korku dolu anları anlattı. - MUĞLA