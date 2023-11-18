STAR TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni Çarşamba günü 4. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Sakla Beni yeni bölüm (4. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Sakla Beni YENİ BÖLÜM (4. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Sakla Beni Her Çarşamba STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Sakla Beni 4. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Sakla Beni Yeni bölüm (4. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sakla Beni Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM (4. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Sakla Beni her Çarşamba STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Sakla Beni bu akşam (24 Ekim) saat 20.00'de STAR TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Sakla Beni Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

STAR TV'nin sevilen dizisi "Sakla Beni" her Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Sakla Beni " bu akşam, 24 Ekim'de saat 20.00'de STAR TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

SAKLA BENİ OYUNCULARI KİMLER?

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent

SAKLA BENİ KONUSU NE?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi? İki aile ve onların çocuklarının hikâyesi.