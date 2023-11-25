STAR TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni oyuncuları merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılıyor. Sakla Beni Her Çarşamba STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Peki, Sakla Beni Ozan kimdir? Sakla Beni Ozan gerçek hayatta kimdir, adı ne?

Sakla Beni Ozan kimdir? Sorusu, dizi hakkındaki detayları ve oyuncuları merak eden kişiler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Star Tv ekranlarında yayınlanan Sakla Beni'ye Ozan karakteri dahil oldu. Bu kapsamda karakteri kimin canlandırdığını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Sakla Beni Ozan kimdir? Sakla Beni Ozan gerçek hayatta kimdir, adı ne?

SAKLA BENİ OZAN KİMDİR?

Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da doğdu ve Türk sinema ve dizi dünyasında genç yaşına rağmen önemli projelerde yer alan bir oyuncudur. İlk kez televizyon ekranlarında Racon Ailem İçin dizisi ile izleyicilerle buluştu. Ancak 2017 yılında Kötü Çocuk filmi ile daha geniş bir kitle tarafından tanındı ve bu filmdeki performansıyla ün kazandı.

Deli Gönül dizisinde canlandırdığı Selim karakteri ile başarı grafiğini yükselten Yiğitcan Ergin, 2019 yılından itibaren uzun soluklu ve popüler bir dizi olan Arka Sokaklar'da Cemal Sahin karakterini canlandırdı.

İşte Yiğitcan Ergin'in rol aldığı bazı diziler ve sinema filmleri:

Rol Aldığı Diziler:

Arka Sokaklar (Cemal Sahin, 2019-2020)

Deli Gönül (Selim, 2017)

Racon Ailem İçin (Yağız Çalışkan, 2015)

Rol Aldığı Sinema Filmi:

Kötü Çocuk (Bora, 2015)