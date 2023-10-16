Sakla Beni dizisinin konusu merak konusu oldu. Yeni dizi Sakla Beni'nin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Peki, Sakla Beni konusu ne, oyuncuları kimler? Sakla Beni gerçek hayat hikayesi mi? Uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

Sakla Beni konusu ne, oyuncuları kimler? Sakla Beni gerçek hayat hikayesi mi? Uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin ilk fragmanı yayınlandı. Tanıtımıyla dikkat çeken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve hikayesinin gerçek hayata mı dayandığı, yoksa başka bir diziden uyarlanıp uyarlanmadığı soruları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Sakla Beni konusu ne, oyuncuları kimler? Sakla Beni gerçek hayat hikayesi mi? Uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Detaylar haberimizde...

SAKLA BENİ KONUSU NE?

Sakla Beni dizisinde, iki ailenin fertlerinin hazin ve macera dolu hikayesi anlatılacak. Çocuklukları beraber geçen Naz (Asude Kalebek) ve İncila'nın (Cemre Baysel) kıskançlıkla örülen hikayesine, Mete (Uraz Kaygılaroğlu) ile evlendirilmeye hazırlanan Naz'ın ruh haline, 2 farklı ailenin birbirinden hırslı üyelerine dizide yer verilecek.

SAKLA BENİ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği dizinin senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldı.

SAKLA BENİ GERÇEK OYUNCULARI KİMLER?

Sakla Beni dizisinin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak ce Ceyda Düvenci gibi isimler yer almaktadır.

SAKLA BENİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz netleşmemiştir. Sakla Beni yayın tarihi açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.