Sakızlı Ahtapot tarifi! MasterChef Sakızlı Ahtapot nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sakızlı Ahtapot hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sakızlı Ahtapot hazırladı. Peki, Sakızlı Ahtapot nedir? Sakızlı Ahtapot nasıl yapılır? Sakızlı Ahtapot nedir?

Yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sakızlı Ahtapot ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sakızlı Ahtapot nasıl yapılır? Sakızlı Ahtapot nedir? Sakızlı Ahtapot nasıl yapılır, Sakızlı Ahtapot yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sakızlı Ahtapot yapıldı, evde klasik Sakızlı Ahtapot yapıldı! İşte en güzel Sakızlı Ahtapot!

SAKIZLI AHTAPOT TARİFİ!

Malzemeler

• 2 diş sarımsak

• ¼ çay kaşığı tuz

• 120 gram ahtapot (kol kısmından)

• ½ yemek kaşığı tereyağı

Sosu için:

• 1 yemek kaşığı çiğ krema

• 1 dal taze kekik

• 1 adet (0,5 gram) damla sakızı

• 1 su bardağı su

Servisi için:

• 1 çay kaşığı nane

Ahtapotu etli, kol kısmından kullanmalısınız, jülyen şeklinde doğrayın. Sarımsakları, incecik kıyın. Tereyağını bir tavada kızdırın. Hazırladığınız ahtapotları, sarımsak ve tuz ilavesi ile soteleyin.

Sakızlı sos için; damla sakızını su ile ayrı bir yerde kaynatın.Sakızı tamamen eridiğinde hazırladığınız sosu, sotelediğiniz ahtapota azar azar ekleyin ve pişirme işlemini sürdürün. Çiğ kremayı, kaynayan Sakızlı sos ile ılıştırarak azar azar katın. Ocağın altını kısın ve 2 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Tabağa aldığınız Sakızlı ahtapotu, nane ilavesi ile bekletmeden sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.