Sakız yahnisi tarifi! MasterChef Sakız yahnisi nasıl yapılır

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sakız yahnisi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sakız yahnisi hazırladı. Peki, Sakız yahnisi nedir? Sakız yahnisi nasıl yapılır? Sakız yahnisi nedir?

Ege mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sakız yahnisi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sakız yahnisi nasıl yapılır? Sakız yahnisi nedir? Sakız yahnisi nasıl yapılır, Sakız yahnisi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sakız yahnisi yapıldı, evde klasik Sakız yahnisi yapıldı! İşte en güzel Sakız yahnisi!

SAKIZ YAHNİSİ TARİFİ!

Sakız Yahnisi Tarifi

Malzemeleri:

Tane karabiber

Kimyon

2 çorba kaşığı sirke

2 tatlı kaşığı tuz

Zeytinyağı

1 kilogram kuşbaşı dana eti

1 kilogram arpacık soğan

Yarım portakalın kabuğu

2-3 gram damla sakız

Defne yaprağı

1 baş sarımsak

5 adet domates

Yapılışı:

Öncelikle Arpacık soğanları 10 dakika kaynar suda bekletin. Kök kısımlarını kesmeden kabuklarını soyup hazır edin. Kuşbaşı etleri tencereye koyun. Sonra tencere kapağı kapalı, kısık ateşte pişmeye bırakın. Etler pişmeden suyunu çektiğinde her defasında bir çay bardağından fazla olmamak şartı ile sıcak su takviyesi yapın. Ardından etler piştiğinde bir kahve fincanı zeytinyağı ekleyip karıştırarak kavurun ve kulaklı tencerenin ortasına çıkartın. Dar olmayan tabanlı bir tavayı orta ateşte kızdırın. Üç kahve fincanı zeytinyağı koyun. Kızgın yağda arpacık soğanları parça parça kızartın. Kızaranları yağını süzerek tenceredeki etlerin yanına dizin. Rendelenmiş domatesleri saldıkları suyu çeker gibi oluncaya kadar pişirin, kulaklıya boca edin. Soyulmuş sarımsak dişlerini, tane karabiberleri, defne yapraklarını, acısı giderilmiş ve doğranmış portakal kabuğunu, dövülmüş sakız damlalarını, tuzu ve bir bardak suyu da ekleyin. Kapağı kapalı orta ateşte kaynamaya bırakın. İlk kaynamadan sonra ocağın altını kısın. Soğanlar piştiğinde kimyonu ve sirkeyi katın, pişirmeyi durdurun. Yemeği servis kabına aktarıp sıcak sıcak sofraya getirin.

Afiyet olsun.