Şakir Zümre kimdir? Şakir Zümre hikayesi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.23'te "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı yaptı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" dedi. "Türkiye Yüzyılı" serisinin ilk filmi, savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre hakkında hazırlandı. Bunun ardından Şakir Zümre kimdir? soruları önem kazandı. Peki, Şakir Zümre kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla, Türk savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre'nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı. Peki, Şakir Zümre kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ŞAKİR ZÜMRE KİMDİR?

Şakir Zümre (d. 1885, Varna - ö. 16 Haziran 1966) Cumhuriyet döneminin ilk sanayicisi, İstiklal Savaşı'nın ilk Türk özel "uçak bombası" fabrikasının kurucusu, hukukçu.

Cumhuriyet döneminin ilk sanayicilerinden olan, İstiklal Savaşı'nda ilk Türk özel "uçak bombası" fabrikasının da kurucusu olan hukukçu Şakir Zümre 1885 yılında Varna'da doğdu.

İlköğrenimini Varna'da tamamladıktan sonra Cenevre'ye giden Şakir Zümre, 1908 yılında Cenevre'de hukuk fakültesinden mezun oldu.

MUSTAFA KEMAL İLE YAKIN ARKADAŞ

1. Dünya Savaşı sırasında, Varna Türk milletvekili olarak Bulgar Parlamentosu'na 17 Türk temsilciden biri olarak giren Zümre, Mareşal Fevzi Çakmak'ın yakın akrabasıydı.

Sofya'da Yarbay rütbesiyle Türk Askeri Ataşeliği görevinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'le yakın arkadaşlık kuran Şakir Zümre, İstiklal Savaşı'na destek vermek üzere yurt dışından Anadolu'ya silah ve cephane gönderdiği gibi savaş sanayisinde değerlendirilmek üzere Türkiye'ye usta ve teknisyen bulunmasında da yardımcı oldu.

İLK ÖZEL SEKTÖR FABRİKASI

İstiklal Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye dönen Şakir Zümre, Atatürk'ün onayıyla Türkiye'nin savunma sanayisinin ilk özel sektör fabrikasını kurdu. İlk üretimler Bulgaristan'dan getirilen yabancı teknik kadro ile yapılırken zamanla yetiştirilen Türk işçiler 1930'lu yıllarda Bulgar teknisyenlerin yerini aldı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin ve Türk Kara Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan ilk silah ve cephaneler, ilk Türk denizaltı su bombaları, Şakir Zümre Fabrikası tarafından üretildi. 100 kg, 300 kg, 500 kg, ve 1000 kg'lık uçak bombaları ve çeşitli yangın bombaları bu fabrikada seri olarak üretildi. Türk Deniz Kuvvetlerinin gereksinimi olan çeşitli boylardaki su bombaları ve cephaneler de fabrikanın seri üretimleri arasında. İlk Türk denizaltı su bombaları da bu fabrikada üretildi.

1937 yılında yurt dışına, hatta Yunanistan'a silah ve cephane ihraç etti.

SOBA ÜRETİMİNE BAŞLADI

II. Dünya Savaşı'nın sonunda, ABD'nin yaptığı silah yardımı sebebiyle Şakir Zümre Fabrikaları, silah ve cephane üretimini terk ederek, Türkiye'de büyük isim yapacak olan "Şakir Zümre" marka sobalarını üretmeye başladı.

Şakir Zümre'nin 1966'da ölümünden sonra faaliyetini ancak 4 yıl daha sürdürebilen fabrika, 1970 yılında kapatıldı.