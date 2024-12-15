Şakir Paşa kim? Şakir Paşa dizisindeki Şakir Paşa gerçekte kim?

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, izleyiciyi 1912'ye götürerek sırlar ve entrikalarla dolu bir ailenin hikayesini anlatacak. Her bir karakterin farklı dinamiklerle şekillenen yaşamını konu alan dizi, hem tarihi dokusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Şakir Paşa kim? Şakir Paşa dizisindeki Şakir Paşa gerçekte kim?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ OYUNCULARI

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

ŞAKİR PAŞA KİM?

Şakir Paşa Ailesi, adını II. Abdülhamid döneminde önemli görevlerde bulunmuş Şakir Paşa'dan alıyor. Ailenin fertleri sanat, edebiyat ve kültür dünyasında önemli izler bıraktı... Fahrünnisa Zeyd, Füreya Koral, Aliye Berger, Nejad Devrim gibi tanınmış sanatçılar, Halikarnas Balıkçısı-Cevat Şakir gibi İzzet Melih Devrim gibi yazarlar, Suat Şakir ve Şirin Devrim gibi tiyatrocular... Hepsi aynı ailenin fertleriydi.

MEHMED ŞAKİR PAŞA (1855-1914): Asker, Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Mehmed Şakir Paşa, 1891-1895 arası Sadrazamlık yapan Ahmed Cevad Paşa'nın kardeşiydi. Şakir Paşa'nın aldığı önemli görevlerden birisi Atina Büyükelçiliği'ydi. 1886 yılında, oğlu dünyaya geldi ve amcası Cevad Paşa'nın adı verildi: Cevat Şakir... Yani Halikarnas Balıkçısı. Şakir Paşa, ağabeyi Cevat Paşa'nın görevden alınmasıyla devlet kademelerindeki vazifelerinden istifa ederek Büyükada'ya yerleşti.

FÜREYA KORAL (1910-1997): Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramik sanatının öncülerinden Füreya Koral, Şakir Paşa'nın büyük kızı Hakkiye Hanım'ın çocuğuydu. Teyzeleri ressam Fahrünnisa Zeyd ile Aliye Berger, dayısı ise yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'ydı. Koral, ikinci evliliğini 1935'te milletvekili Kılıç Ali ile yaparak Ankara'ya yerleşti, bu sırada dönemin siyasetçileri, sanat ve edebiyat dünyasından insanlarla tanıştı. Atatürk'ün vefatına kadar yakın çevresinde bulundu.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI (1890-1973): Kabaağaçlı, Ferik Mehmed Şakir Paşa ile Sare İsmet Hanım'ın çocukları olarak 7 Nisan 1890'da Girit'te dünyaya geldi. Oxford Üniversitesinde "Yakınçağ Tarihi" eğitimi gören Kabaağaçlı, 1913'te İtalyan bir kadınla evlenerek bir dönem İtalya'da yaşadı. 1914'te Türkiye'ye döndü ve babasının Afyon'daki çiftliğine yerleşti. Bir tartışma sırasında kendi silahından çıkan kurşunla babasının ölmesi üzerine cinayet iddiasıyla yargılandı, 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Kabaağaçlı, cezasının 7 yılını tamamladıktan sonra verem olması nedeniyle serbest bırakıldı.

ALİYE BERGER (1906 - 1974):

Türkiye'nin ilk kadın gravür sanatçılarından ressam Aliye Berger, Paşa'nın en küçük kızıydı. 1903'te Büyükada'da doğdu. Sevgilisi Karl Berger'le 23 yıllık beraberlikten sonra evlendi ama eşi ay sonra ani bir kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

FAHRÜNİSA ZEYD (1901-1991): İsmet Sare Hanım ile Şakir Paşa'nın kızı olarak 1901'de İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Ailenin ortanca kızıydı. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ile ressam Aliye Berger'in kardeşi, ressam Nejad Melih Devrim ile tiyatro sanatçısı ve yazar Şirin Devrim'in annesi, seramik sanatçısı Füreya Koral'ın teyzesi idi.