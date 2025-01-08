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Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi yeni bölümü ne zaman ve Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorularına yanıt aranıyor. Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman ve hangi gün yayınlandığı seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinde son bölüm neler oldu?

Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin platosundaki yangından dolayı diziye bir süreliğine ara verilmişti. Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü bu hafta var mı sorularına yanıt aranıyor. Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisine çok önemli bir konuk geliyor. 12 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümde Şakir Paşa'nın gerçek torunu da rol alacak.

Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cevat, hayalleri uğruna sorumluluklarını yerine getirmezken, Aniesi bu ilgisizlik karşısında giderek yalnızlaşır. Şakir Paşa'nın Cevat'a karşı daha da sertleşirken Aniesi'ye karşı yumuşuyor olması, İsmet Hanım'ı ikileme sokar. Ayşe, talibi çıkınca evlendiğinde babasından ve evinden ayrılacağı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Sümbül'ün köşkün sakin düzenini bozacak adımları ise olayları daha da karmaşık bir hale getirir. Büyüyen gerginlik ve derinleşen sırlar, aile içindeki dengeleri altüst etmeye hazırlanır.

Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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