Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm izle! Şakir Paşa Ailesi 5. bölüm HD izleme linki

Şakir Paşa Ailesi dizisi, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanları merakla bekleniyor. NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümünün nasıl ve nereden izleneceği araştırılıyor. İşte, Şakir Paşa Ailesi full izleme linki!

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM İZLE