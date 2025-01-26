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Şakir Paşa Ailesi 5. bölüm fragman yayınlandı mı?

Şakir Paşa Ailesi 5. bölüm fragman yayınlandı mı?
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"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, izleyiciyi 1912'ye götürerek sırlar ve entrikalarla dolu bir ailenin hikayesini anlatacak. Her bir karakterin farklı dinamiklerle şekillenen yaşamını konu alan dizi, hem tarihi dokusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi 2. bölüm fragman yayınlandı mı?

Osmanlı'nın son dönemine ayna tutan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, aile içi sırlar ve toplumsal değişimlerin etkileyici bir harmanını sunuyor. Şakir Paşa Ailesi 5. bölüm fragman yayınlandı mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ OYUNCULARI

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

Şakir Paşa Ailesi 5. bölüm fragman yayınlandı mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 5. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Şakir Paşa Ailesi 5. bölüm fragmanı için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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