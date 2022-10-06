İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi olarak Şakir Özkan Torunlar atandı. Bu haberin ardından vatandaşlar Şakir Özkan Torunlar'ın hayatını araştırmaya başladı. İsrail'e büyükelçi olarak atanan Şakir Özkan Torunlar merak konusu oldu. Peki, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Şakir Özkan Torunlar Twitter hesabı ne? Şakir Özkan Torunlar özgeçmişi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı. Türkiye'nin yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi atanmasının ardından Şakir Özkan Torunlar'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar merak konusu oldu. Peki, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Şakir Özkan Torunlar Twitter hesabı ne? Şakir Özkan Torunlar özgeçmişi!Detaylar haberimizde...

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı. Torunlar, 2013'de Filistin Lideri Abbas'tan Türkiye-Filistin ilişkilerini güçlendirmedeki rolü nedeniyle Kudüs Yıldızı Nişanı almıştı.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR BİYOGRAFİSİ!

Şakir Özkan Torunlar 1960 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. TED Ankara Koleji'ni bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiştir. Çeşitli dış görevlerde bulunmuştur. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. 2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.