Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar İsrail Büyükelçisi olarak atandı. Bunun ardından vatandaşlar, Şakir Özkan Torunlar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

İsrail Büyükelçisi olarak atanan Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Peki, Şakir Özkan Torunlar kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir? Şakir Özkan Torunlar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

Şakir Özkan Torunlar (d. 1960, Mersin) Türk büyükelçi.

TED Ankara Koleji'ni bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiştir. Çeşitli dış görevlerde bulunmuştur. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. 2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Torunlar, Ekim 2022'de Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi olarak atandı. Ayrıca, İsrail'e 2018'den bu yana atanan ilk büyükelçi oldu.