Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sakıp Sabancı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sakıp Sabancı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sakıp Sabancı kimdir? Kaç yaşında, serveti ne kadar? Sakıp Sabancı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan SakıpSabancı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sakıp Sabancı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Sakıp Sabancı kimdir? Kaç yaşında, serveti ne kadar? Sakıp Sabancı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SAKIP SABANCI KİMDİR?

Kayseri – 10 Nisan 2004, İstanbul), Türk iş insanı, Sabancı Holding eski yönetim kurulu başkanı. 2004 yılında öldüğünde, Amerikan iş dergisi Forbes'in milyarderler listesinde 3.2 milyar dolarlık servetiyle 147. sırayı almıştı. Renkli ve enerjik kişiliği ile de tanınan Sabancı, halka yakın tavırlarıyla Sakıp Ağa lâkabını kazanmıştır. 7 Nisan 1933 tarihinde, pamuk tâciri Hacı Ömer Sabancı (1906-1966) ve Sadıka Sabancı'nın (1910-1988) ikinci çocuğu olarak Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğdu. Küçük yaşta Adana'ya göç ettiler. Çocukluğunu Adana'da geçirdi. İlkokulu Adana İsmet İnönü İlköğretim Okulu'nda okudu. 1948 yılında lise öğrenimini yarıda bırakarak Akbank'ta stajyer memur olarak çalışmaya başladı. 1950'de ailesiyle beraber İstanbul Emirgan'da bulunan Atlı Köşk'e taşındı. 1957 yılında teyzesinin kızı Türkan Sabancı ile evlendi. 1966 yılında, babasının vefatı üzerine, Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Annesi ve kardeşleri ile birlikte Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük etti. Bu vakıf aracılığı ile 1999'da Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi'ni kurdu. Yardımsever ve hayırsever kişiliği ile tanınmıştır. Adana'ya Türkiye'nin en büyük camilerinden birini yaptırdı. Çok sayıda okul ve hastane yaptırdı. Ayrıca 1907 Fenerbahçe Derneği kurucu üyesidir. Sakıp Sabancı, böbrek kanseri tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 10 Nisan 2004 tarihinde sabah 05:55 sularında böbrek tümörünün karaciğere atlaması sebebiyle ölmüştür. 12 Nisan 2004 tarihinde Sabancı Center'da düzenlenen devlet töreninin ardından yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

Şevket Sabancı (15 Haziran 1936, Kayseri - 22 Temmuz 2021, İstanbul), Türk iş insanı, hayırsever ve Sabancı ailesi'nin ikinci kuşak üyesi.

Şevket Sabancı Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 15 Haziran 1936'da Kayseri'nin Talas ilçesinin Akçakaya köyünde doğdu. Yükseköğrenimini İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nin tekstil mühendisliği alanında tamamladı. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Holdingi yurt dışında temsil etti. Ayrıca holdingin tekstil alanındaki başarılarında önemli katkılarda bulundu. Hacı Ömer Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding uzun yıllar yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüttü.

2000 yılında Sabancı Holding'teki ortaklığını devam ettirmek kaydıyla hisselerini satıp oğlu Ali Sabancı ve kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurdu. 10 yılda 6 milyar TL ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Pegasus Hava Yolları'nın sahibi olan şirket, kendi alanında Southwest Airlines stratejisini Türk sivil havacılığına uygun hale getirmeye çalışarak büyüme stratejisi izlemektedir. Şevket Sabancı, 1 Ocak 2020 tarihinde Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini oğlu Ali Sabancı'ya devretti.

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali İsmail Sabancı, 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Türk iş insanı ve Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır.

5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı olmuştur.

ALİ SABANCI EŞİ KİMDİR?

Üniversite yıllarından tanıdığı, medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır.