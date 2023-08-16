Gaziantep'in ünlü teknik adamı Sakıp Özberk hayatını kaybetti. Ülkemizde tanınan isimlerden Sakıp Özberk'in vefatı herkesi şaşırttı. Peki, Sakıp Özberk neden öldü? Teknik Direktör Sakıp Özberk öldü mü? Sakıp Özberk ölüm sebebi ne? İşte detaylar...

Gaziantep'in tanınmış teknik direktörü Sakıp Özberk, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ünlü teknik direktörünün vefat haberinin ardından ölüm sebebi araştırılmaya başladı. Sakıp Özberk neden öldü merak konusu oldu. Türk futbolunda birçok takımda hizmet veren Sakıp Özberk neden öldüğü araştırılmaktadır. Peki, Sakıp Özberk neden öldü? Teknik Direktör Sakıp Özberk öldü mü? Sakıp Özberk ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

SAKIP ÖZBERK NEDEN ÖLDÜ?

Gaziantep'in ünlü teknik adamı Sakıp Özberk, akşam saatlerinde İskenderun Arsuz'daki yazlığında denize girerken boğularak hayatını kaybetti.

SAKIP ÖZBERK KİMDİR?

Sakıp Özberk, 1 Mayıs 1945 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Futbola Mekikspor altyapısında başladı ve daha sonra Reyhanlıspor'la profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak Reyhanlıspor as takımı için forma giydi. Burada Ankaragücü yöneticilerin dikkatini çekerek 1966-67 sezonuna Ankaragücü'ne transfer oldu. Burada oynadığı 3. sezon olan 1967-68 sezonunda takımının küme düşme ötürü 1968-69 sezonunu 1. Lig'de forma giydi. O sezonun sonunda Ankaragücüyle 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ankaragücünde 1971-72 sezonunun bitimine kadar forma giydi ve 1971-72 Türkiye Kupası sezonunda Türkiye Kupasını kaldıran Ankaragücü kadroda bulundu.

1972-73 sezonundan itibaren 1. Lig müdacele eden Adana Demirspor'a transfer oldu. Burada ilk sezonunda takım arkadaşı Fatih Terim'le beraber ilk sezonunda sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Adana Demirspor döneminden sonra birkaç sezon Gaziantepspor'da forma giymiştir.

Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.