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Sakıp Özberk kimdir? Sakıp Özberk öldü mü?

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Gaziantep27'de geçen habere göre, İskenderun Arsuz'daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti. Sakıp Özberk kimdir? Sakıp Özberk öldü mü?

Türk futbolunun acı günü! Ünlü teknik adam Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybettiTürk futbolunun acı günü! Ünlü teknik adam Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti

aziantep'in ünlü teknik adamı Sakıp Özberk, akşam saatlerinde denize girdi ve boğularak hayatını kaybetti. Sakıp Özberk, futbolcu olarak birçok takımda forma giydikten sonra teknik direktörlük yapmaya başlamıştır. Sakıp Özberk öldü mü? Sakıp Özberk kimdir?

SAKIP ÖZBERK KİMDİR?

Sakıp Özberk 1945 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Futbolcu olan Sakıp Özberk, Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giydi. Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.

Gaziantep27'de geçen habere göre, İskenderun Arsuz'daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sakıp Özberk Gündem Haberler

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