Nilperi Şahinkaya ise gündeme bomba gibi düşen bir olaya imza attı. Nilperi'nin Sakine Garipoğlu ile aynı karede poz vermesi üzerine Sakine Garipoğlu gündeme düştü. Vatandaşlar arama motorlarında Sakine Garipoğlu kimdir? Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Sakine Garipoğlu, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşidir.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevvere Karabulut'u vahşi şekilde öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası tepki çeken ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını arkadaş ortamında bulunduğunu iddia etti.

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FOTOĞRAF TEPKİLERE NEDEN OLDU

Nilperi Şahinkaya ise gündeme bomba gibi düşen bir olaya imza attı. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine ile aynı karede yer aldı. Ünlü oyuncunun, Melis Şakak ve Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer alması sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.

"TANIMIYORDUM"

Sözlerine "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." diye başlayan Şahinkaya "hemen cevap vermem lazım" dedi. Çeşme'de Melis Şakak ile buluştuğunu söyleyen ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nun Şakak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtti. Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.

"BU KADAR ÇİRKİLEŞEMEZSİNİZ"

O gün dağıldıktan sonra bir daha Sakine Garipoğlu ile görüşmediğini ifade eden Şahinkaya, kendisini sosyal medyada dahi takip etmediğini söyledi. Son olarak sözlerini "Bu kadar çirkinleşemezsiniz" diyerek bitirdi.