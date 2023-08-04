Sakine Garipoğlu kimdir? Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor?
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İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Yıllar sonra tekrar gündeme gelen isim ile ilgili Sakine Garipoğlu kimdir? Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? soruları aratılıyor.
Nilperi Şahinkaya ise gündeme bomba gibi düşen bir olaya imza attı. Nilperi'nin Sakine Garipoğlu ile aynı karede poz vermesi üzerine Sakine Garipoğlu gündeme düştü. Vatandaşlar arama motorlarında Sakine Garipoğlu kimdir? Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.
Sakine Garipoğlu, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşidir.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevvere Karabulut'u vahşi şekilde öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası tepki çeken ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını arkadaş ortamında bulunduğunu iddia etti.
Nilperi Şahinkaya ise gündeme bomba gibi düşen bir olaya imza attı. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine ile aynı karede yer aldı. Ünlü oyuncunun, Melis Şakak ve Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer alması sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.
Sözlerine "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." diye başlayan Şahinkaya "hemen cevap vermem lazım" dedi. Çeşme'de Melis Şakak ile buluştuğunu söyleyen ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nun Şakak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtti. Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.
O gün dağıldıktan sonra bir daha Sakine Garipoğlu ile görüşmediğini ifade eden Şahinkaya, kendisini sosyal medyada dahi takip etmediğini söyledi. Son olarak sözlerini "Bu kadar çirkinleşemezsiniz" diyerek bitirdi.
Türkiye kamuoyunda dikkat çeken ve büyük tepkilere neden olan bu cinayetin katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Yargılanma süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkumiyet kararıyla sona eren Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.