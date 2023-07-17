Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle 'Balık Gölü' ismi verilen göl, doğa tutkunlarının yeni adresi haline geldi. Saklı cennet olarak nitelendirilen bölge, yaz aylarında pek çok yerli yabancı turiste ve doğa fotoğrafçısına ev sahipliği yapıyor.

- Sakin Şehir Şavşat'ın yeni gözdesi balık gölü

ARTVİN - Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle ' Balık Gölü' ismi verilen göl, doğa tutkunlarının yeni adresi haline geldi. Saklı cennet olarak nitelendirilen bölge, yaz aylarında pek çok yerli yabancı turiste ve doğa fotoğrafçısına ev sahipliği yapıyor.

Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde bulunan ve havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle "Balık Gölü" ismi verilen göl çevresindeki çam ormanları ve muhteşem doğasıyla görenleri büyülüyor.

"Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl'ün yanı sıra Pınarlı köyünde bulunan doğa harikası Balık Gölü son dönemde ilgi çekiyor.

Etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili, enfes bir doğanın içerisinde yer alan 2 bin rakımda bulunan Balık Gölü, ziyaretçilerini ağırlarken, Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor.

Şavşat'ta yaşayan ve hafta sonları genellikle balık gölüne geldiğini söyleyen Fatih Özkan (32), " burası çok güzel doğayla iç içe, el değmemiş doğası var. Bu nedenle hafta sonları gelmeyi tercih ediyoruz. Burada güzel zaman geçiriyoruz. Doğası el değmemiş olduğu için insanı cezp ediyor. Herkesin gelip buraları görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş'tan Şavşat'a gezmek için gelen ve balık gölünü ziyaret eden Mehmet Kaya Alp (38), " ilk defa balık gölüne geldim, daha önce duymuştum ama gelmek nasip olmamıştı. Çok güzel bir yer el değmemiş olması çok güzel. Bir kez daha fırsat bulursam gelip konaklamayı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.