Sakin Kentin çevreci tekne sayısı artıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın da radarına giren Kadın Azmağında, Muğla'daki Ula Akyaka'da bulunan çevre dostu teknelerin sayısı artıyor. Azmak Tur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı 9 tekne, çevre dostu dönüşüm geçirdi ve önümüzdeki yıl içinde 21 teknenin de dönüşümü tamamlanacak.

NASA'nın da radarına giren Kadın Azmağında çevreci tekneler

Sakin Kentin çevreci tekne sayısı 9'a çıktı

Sakin kentin çevreci tekneleri havadan görüntülendi

MUĞLA - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın resmi sosyal medya hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notu ile paylaştığı, her yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin tekne turuna çıktığı 'Sakin Kent' ünvanlı Ula Akyaka'daki kadın azmağında çevre dostu teknelerin sayısı artıyor.

Muğla'da günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula'nın Akyaka Mahallesinde yer alan doğal akvaryum Kadın Azmağı, yaz-kış 1 milyondan fazla konuk ağırlıyor. Özel Çevre Koruma ve Doğal Sit alanında yer alan 2 kilometre uzunluğundaki Azmak nehrinde kefal, levrek, alabalık, yılan balığı ve aynalı sazan, sazlıklarda ise kaz, ördek ve çok sayıda kuş türü barınıyor.

Gidiş-dönüş 4 kilometrelik azmak turu tekne parkurunda tura çıkan vatandaşlar sazlıklar ve işletmeler ile 200-400 yıllık ağaçlar arasında yarım saatlik bir tekne turu yapıyor. Akyaka Azmak Tur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı 21 tekne bulunurken, yıllardır sıvı yakıt ile hizmet veren tekneler geçen yıl aldıkları karar ile çevre dostu tekne dönüşümü için çalışma başlattılar.

2023 yılı başında ilk çevre dostu elektrik ve güneş enerjisi paneli taktıran isim tekne kaptanı Şadi Durmaz oldu. 8 ayda sıı yakıttan çevreci yakıta dönüşümü yapılan tekne sayısı 9'a çıktı. 12 teknede çevreci dönüşüm devam ederken önümüzdeki yıl içinde 21 teknenin de güneş enerjisi ve elektrikli dönüşümü tamamlanacak.

Azmak Tur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi tekne sahibi ve kaptanı Şadi Durmaz, teknelerin sıvı yakıttan temiz enerjiye dönüşümünün devam ettiğini belirterek, "Şu anda 9 tane oldu. Hatta 10'uncusu yapıldı geldi. Bir teknik problem çıktı galiba tekrar geri gitti. Ama önümüzdeki günlerde gelir. Modernleşiyoruz artık. Yıllar sonra pat pat diye tabir ettiğimiz teknelerden çıktı, güneş enerjisi ile çalışan teklere geçtik. İlk tekneyi 2022 yılında suya indirmek bana nasip oldu. Hiç gürültü yok, kirlilik yok. Tamamen güneş enerjisi ile çalışıyor. Üzerinde paneller var. Gündüzleri güneş destek veriyor. Geceleri ise trafolara bağlıyoruz ve takviye ediyoruz" dedi.