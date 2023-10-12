Muğla'nın günübirlik tatil merkezi Sakin Kent unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde yaz sezonu yoğunluğu devam ediyor. Akyaka'nın sahilinde yazdan kalma yoğunluk devam ederken, yerli ve yabancı turistlerin büyük rağbet gösterdiği Kadın Azmağında tekne turları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

'Sakin Kent'te yaz bitmedi

MUĞLA - Muğla'nın günübirlik tatil merkezi Sakin Kent unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde yaz sezonu yoğunluğu devam ediyor. Akyaka'nın sahilinde yazdan kalma yoğunluk devam ederken, yerli ve yabancı turistlerin büyük rağbet gösterdiği Kadın Azmağında tekne turları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Günübirlik tatilcilerin merkezi halin gelen Akyaka mahallesinde isteyen deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor, isteyen Kadın Azmağında tekne turuna çıkıyor. Hava sıcaklığının 28-30 derece arasında değiştiği Akyaka'ya tur otobüsleri ile Türkiye'nin dört bir yanından Muğla'ya gelen vatandaşların mutlaka Azmak tekne turuna katıldığı Akyaka'da tekneciler yaz sezonunun uzamasından memnun.

Çok kısa bir sahili olmasına rağmen, hafta içi ve hafta sonu tamamen dolan sahilde tatilciler Gökova Körfezi'nin ılıman esintisinde hem güneşleniyor, hem de denize giriyor. Günübirlik gelen tatilcilerden büyük bölümü deniz, kum ve güneş yerine tekne turlarını tercih ediyor. Akyaka Azmak Tur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifinin yaklaşık 20 teknesi gün boyu yaklaşık 45 dakikalık tekne turu için sürekli müşteri taşıyor.

Balıkesir Bandırma'dan Muğla'ya tur otobüsü ile geldiklerini belirten vatandaş, "Tek kelime ile muhteşem. Kaptanımız da çok güzel anlattı. Burası yaşanılması ve görülmesi gereken bir yer. Mutlaka bekleriz" dedi.

Akyaka Azmak Tur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi kaptan Şadi Durmaz, iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Muğla'nın da bundan etkilendiğini belirterek, "Akyaka'da bitmeyen yaz yapmışlar. Kalabalık ve hareketli bir ortam var. Akyaka ara durak. O konuda şanslıyız. Marmaris'e geçen, Datça'ya geçen, Fethiye'ye geçen dönüşte buraya uğrayanlar bir Azmak turu yapalım diyorlar. O konuda şanslıyız. Teknelerimiz de eni. Güneş enerjili ve doğa dostu. Çevreci bir tekne" dedi.