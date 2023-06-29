Muğla'da Kurban Bayramı tatilinin en çok tercih edilen tatil beldesi olan Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi, 3 bin olan yerleşik nüfusunu Bayramın ikinci gününde 100 bini geçti. Akyaka'ya girişte uzun araç kuyrukları oluştu ve vatandaşlar saatlerce yolda kaldıklarını belirtti.

'Sakin kent'in nüfusu 100 bini geçti

Akyaka girişinde kilometrelerce araç kuyruğu

MUĞLA - Muğla'da Kurban Bayramı tatilinin en fazla rağbet gören tatil beldesi Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinin 3 bin olan yerleşik nüfusu, Bayramın ikinci gününde 100 bini geçerken, denizde ve yollarda adım atacak yer kalmadı.

Saat 16.00'a kadar 31 bin aracın giriş yaptığı Akyaka'ya, Sakartepe rampası girişinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar saatlerdir yolda olduklarını ve geldiklerine pişman olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Azmağı ile sörf alanı ve sahili ile Muğla'da günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesindeki yoğunluk Drone ile görüntülendi. Sahil, Kadın Azmağı ve Akyaka girişinde adeta insan seli yaşanırken, mahalle içinde araçla hareket etmek neredeyse imkansız hale geldi.

Sabah erken saatlerde İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak gibi yakın illerden araçları ile Akyaka'ya gele vatandaşlar, çeşitli aktiviteleri yapma imkanına sahip. Yüzmek ve güneşlemek isteyenler sahile, Kadın Azmağında tekne turu yapmak isteyenler küçük elektrikli tekneler ile tekne turuna çıkıyor. Akyaka'nın bir başka önemli aktivitesinin yapıldığı bölge ise Akçapınar sahilinde rüzgar sörfü.

İzmir, Aydın ve Denizli istikametinden gelen araç sürücülerinin giriş yaptığı Sakartepe rampasında karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Saat 16.00 itibari ile günlük 31 bin aracın giriş yaptığı Akyaka'da bu yoğunluğun yaz ayları boyunca devam etmesi bekleniyor.

Aykaya'ya Manisa'dan gelen bir sürücü, "Nereden geldik buraya ya. Yıldık yıldık. Bir saattir Akyaka'ya inemedik. Hep İzmir'e gidiyorduk, Bu bayrak değişiklik yapalım dedik ama İzmir'in gözünü seveyim" derken, bir başka sürücü, "Eskiden Akyaka böyle değildi, Bir saattir Menteşe Kötekli'den buraya bir saatte geldik" dedi.