Sakiler - Yalanı Bırak sözleri! 'Yalanı Bırak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Sakiler'in yeni şarkısı Yalanı Bırak, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yalanı Bırak sözleri nelerdir? Yalanı Bırak şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Sakiler - Yalanı Bırak şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç'a aittir.

SAKİLER - YALANI BIRAK ŞARKI SÖZLERİ

Yalanı bırakta gel gönül bu affeder

Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği

Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder

Sevapsa istemem sensizliği

***

Yandım ah yandım kurtarsana

Kaldım bak insafına

Aşkın kandım ihtişamına

Affet

***

Hiç görmedim senin gibi

Acımasız zalim biri

Bu kalp sevsin

Şimdi kimi söyle

***

Yandım ah yandım kurtarsana

Kaldım bak insafına

Aşkın kandım ihtişamına

Affet

***

Hiç görmedim senin gibi

Acımasız zalim biri

Bu kalp sevsin

Şimdi kimi söyle

***

Yalanı bırakta gel gönül bu affeder

Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği

Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder

Sevapsa istemem sensizliği

***

Yandım ah yandım kurtarsana

Kaldım bak insafına

Aşkın kandım ihtişamına

Affet

***

Hiç görmedim senin gibi

Acımasız zalim biri

Bu kalp sevsin

Şimdi kimi söyle

***

Yandım ah yandım kurtarsana

Kaldım bak insafına

Aşkın kandım ihtişamına

Affet

***

Hiç görmedim senin gibi

Acımasız zalim biri

Bu kalp sevsin

Şimdi kimi söyle

***

Yalanı bırakta gel gönül bu affeder