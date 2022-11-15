Sakiler - Yalanı Bırak sözleri! 'Yalanı Bırak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Sakiler'in yeni şarkısı Yalanı Bırak, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yalanı Bırak sözleri nelerdir? Yalanı Bırak şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Sakiler - Yalanı Bırak şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç'a aittir.
SAKİLER - YALANI BIRAK ŞARKI SÖZLERİ
Yalanı bırakta gel gönül bu affeder
Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği
Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder
Sevapsa istemem sensizliği
***
Yandım ah yandım kurtarsana
Kaldım bak insafına
Aşkın kandım ihtişamına
Affet
***
Hiç görmedim senin gibi
Acımasız zalim biri
Bu kalp sevsin
Şimdi kimi söyle
***
Yandım ah yandım kurtarsana
Kaldım bak insafına
Aşkın kandım ihtişamına
Affet
***
Hiç görmedim senin gibi
Acımasız zalim biri
Bu kalp sevsin
Şimdi kimi söyle
***
Yalanı bırakta gel gönül bu affeder
Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği
Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder
Sevapsa istemem sensizliği
***
Yandım ah yandım kurtarsana
Kaldım bak insafına
Aşkın kandım ihtişamına
Affet
***
Hiç görmedim senin gibi
Acımasız zalim biri
Bu kalp sevsin
Şimdi kimi söyle
***
Yandım ah yandım kurtarsana
Kaldım bak insafına
Aşkın kandım ihtişamına
Affet
***
Hiç görmedim senin gibi
Acımasız zalim biri
Bu kalp sevsin
Şimdi kimi söyle
***
Yalanı bırakta gel gönül bu affeder