Sakiler kimdir? Afara konuğu Sakiler grubu kaç kişidir? Grup üyeleri! Hasan Gözetlik kimdir? Sakiler grubu kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler? - Haberler

Sakiler kimdir? sorusu Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Sakiler kimdir? Hasan Gözetlik kimdir?Sakiler grubu kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler? konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden sanatçı hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar....

SAKİLER KİMDİR?

Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenilerini kazanan Sakiler grubu üyeleri: Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Üç kişilik bir gruptan olan grubun solisti Hasan Gözetlik'tir.

Pinhani'ye ait Dünyadan Uzak adlı şarkıyı Sakiler, cover yaptı. Sakilerin cover yaparak güzel bir çalışmaya imza atmış olduğu Dünyadan Uzak şarkısı çok beğenildi. Grubun solisti Hasan Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları ise büyük beğeni toplarken herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Sakiler 3-4 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

SAKİLER GRUBU SOLİSTİ HASAN GÖZETLİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

90 doğumlu olan Hasan Gözetlik Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar mezunu. Evli olan sanatçının 3 çocuğu var… Esas sazı trombon, trompet. Koray Avcı'nın orkestrasında üflemeli çalgılar çalan roman kökenli bir müzisyen.

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