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Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var

Real Madrid'de peş peşe sakatlıklar yaşayan Arda Güler, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına başladı. Sol arka adalesinden sakatlık geçiren milli oyuncunun, milli takım arasından sonra Real Madrid ile ilk maçına çıkması bekleniyor.