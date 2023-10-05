Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var
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Real Madrid'de peş peşe sakatlıklar yaşayan Arda Güler, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına başladı. Sol arka adalesinden sakatlık geçiren milli oyuncunun, milli takım arasından sonra Real Madrid ile ilk maçına çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına başladı.
TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Sezon başında geçirdiği sakatlıktan sonra çalışmalara başlayan ancak tekrardan sol arka adalesinden sakatlanan yıldız futbolcudan güzel haber geldi. Arda Güler, takıma geri döndü.
MİLLİ ARADAN SONRA SAHALARA DÖNECEK
Futbolseverlerin sahalarda görmek için gün saydığı genç yıldızın milli takım arasından sonra eflatun-beyazlılar ile ilk maçına çıkması bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Futbol