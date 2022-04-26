SAKARYA (Haberler.com) - Sakaryaspor maçı ne zaman? Sakaryaspor maçı başta Sakaryalı vatandaşlar olmak üzere birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumunda bulunan Sakaryaspor, Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sakaryaspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı...

SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor maçı saat 14.00'da başlayacak.

SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor maçı Sakarya'da, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor maçı yayın bilgisi bulunmamaktadır.

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