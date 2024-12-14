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Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
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Trendyol 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Sakaryaspor-Iğdırspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sakaryaspor-Iğdırspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi sorularının yanıtları merak ediliyor. Sakaryaspor-Iğdırspor maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Sakaryaspor-Iğdırspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sakaryaspor-Iğdırspor maçı şifresiz mi? Sakaryaspor-Iğdırspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sakaryaspor-Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sakaryaspor-Iğdırspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

14-12-2024 SAKARYASPOR VS IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sakaryaspor ile Iğdırspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

SAKARYASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

SAKARYASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAKARYASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAKARYASPOR-IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-Iğdırspor maçı, saat 19:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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