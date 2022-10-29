Sakaryaspor - Altay maçı canlı izle! Sakaryaspor - Altay maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Altay maçı canlı izleme linki!
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Heyecanla beklenen Sakaryaspor - Altay maçı 29 Ekim Cumartesi günü Sakarya'da, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
29 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Sakaryaspor - Altay karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak saat 16:00'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.