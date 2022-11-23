23 Kasım sabah saatlerinde gerçekleşen depremin ardından bazı okulların tatil edilmesi ile birlikte Sakarya Üniversitesi tatil mi? Sorusu merak edilmeye başlandı. Sakarya Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi Sakarya Üniversitesi tatil mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Sakarya Üniversitesi tatil mi? Sakarya Üniversitesi tatil edildi mi?

Fırsatçılar deprem de dinlemiyor! Vatandaşlar kendini sokağa atınca hemen harekete geçtiler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. Depremin ardından birçok okulda eğitime ara verildi. Bu nedenle Sakarya Üniversitesi tatil mi? Sorusu da merak edilmeye başlandı. Peki, Sakarya Üniversitesi tatil mi? Sakarya Üniversitesi tatil edildi mi?

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Rektör Hamza AL, sosyal medya üzerinde paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili öğrenciler!

Zaten yeterli stres yaşadınız.

Lütfen vize stresi yaşamadan hayatınıza devam edin.

Lehinize olan neyse onu yaparız.

Mağduriyet yaşatmayız." ifadelerini kullandı.