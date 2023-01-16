Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 16 Ocak Pazartesi Sakarya TOKİ kura çekimi CANLI izle!

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SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sakarya TOKİ kura çekimi 16 Ocak Pazartesi 10.00'da başladı.

İLK EVİM, İLK İŞYERİM PROJESİNDE 1,5 AYDA 8 MİLYON BAŞVURU

"İlk Evim" projesinde e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlandı. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı, geçerli başvuru sayısı5 milyon 135 bin 324'e ulaştı! Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz!