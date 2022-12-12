Sakarya TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sakarya TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Sakarya etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? Sakarya TOKİ kura çekimi saat kaçta?

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Sakarya kura çekimi henüz belli değildir. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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