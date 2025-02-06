Sakarya okullar tatil mi SON DAKİKA? 7 Şubat Cuma Sakarya okul yok mu (Sakarya Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 7 Şubat Cuma Sakarya okul yok mu (Sakarya Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Sakarya HAVA DURUMU



7 ŞUBAT CUMA Sakarya OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

6 ŞUBAT PERŞEBE HANGİ İLLERDEOKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ?

SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

KAYSERİ

Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

SAKARYA

Sakarya'da etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verildi.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

NEVŞEHİR

Nevşehir il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar yarın tatil edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

BURSA

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim-öğretime, 1 belde ve 1 köyde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

DÜZCE

Düzce'de etkili olan kar nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Doğu Karadeniz'in Batısı (Sinop-Ordu)) Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Ordu) rüzgarın; yarın (Cuma) günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Samsun, Sinop ve Kastamonu'nun Kuzey Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

07.02.2025 Cuma günü Samsun, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, 300 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu'nun Güneydoğusunda Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

07.02.2025 Cuma günü Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri, Yozgat'ın ve Malatya'nın güneyi ile Kahramanmaraş'ın ve Adıyaman'ın kuzeyinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (halihazırdaki kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave kar) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 17 İLİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını isterken, İstanbul Valiliği de megakentte yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacağını söyledi.

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Meteoroloji'nin uyarı haritasında İstanbul başta olmak üzere Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

CUMARTESİ YAĞIŞ KUVVETLENECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada ise dün bazı ilçelerde su baskınlarına neden olan yağışların, 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi. AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

SICAKLIKLAR 22 - 25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 Ekim'e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.