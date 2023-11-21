Şehirlerimizde hayatı olumsuz etkileyen yağış hakkında birçok ilde okullar tatil edildi. Peki, Sakarya okullar tatil mi? Sakarya bugün (21 Kasım) ilkokul, ortaokul, lise okul var mı? İşte detaylar…

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ? Sakarya bugün (21 Kasım) ilkokul, ortaokul, lise okul var mı?

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak bugün kar yağışına dönerken kentte birçok yer beyaza büründü. Peki, Sakarya okullar tatil mi? Sakarya bugün (21 Kasım) ilkokul, ortaokul, lise okul var mı? İşte detaylar…

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valiliği, şehirde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları tedbir almaya çağırdı. Öte yandan olumsuz hava şartlarından dolayı okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili bilgi verilmedi.

SAKARYA BUGÜN (21 KASIM) İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE OKUL VAR MI?

Şu an için sadece Hendek'teki bazı mahallelerde okullar tatil edildi. Sakarya Valiliği'nden yapılacak olan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.