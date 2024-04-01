Sakarya'nın kararı Yusuf Alemdar oldu 'Teşekkürler Sakarya'

Aziz Sakaryalılar bizlere güvenerek sandıkta yetkiyi tarafımıza tevdi etti. Bu kutlu yolculukta destekleri için her bir hemşehrime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler Sakarya" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 47,4'lük oy oranıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar oldu. AK Parti İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarını takip eden Alemdar, teşkilatta düzenlenen programda coşkulu kalabalığa seslendi. Alemdar, "Bu günden itibaren milletimizin refahı ve huzuru için çalışmalarımızı, projelerimizi hayata geçirmek üzere yola çıkıyoruz. Sakaryalı hemşehrilerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Kazanan Sakarya oldu. Kazanan Demokrasimiz oldu. Hep birlikte nice güzel hizmetleri hayata geçireceğiz" dedi. Kutlamalarda ayrıca kurulan sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması canlı olarak takip edildi.

Programda AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, KEFEK Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları yer aldı.

Hizmet kervanı Sakarya'da devam edecek

Konuşmasında hizmet vurgusu yapan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, "Uzun bir maratonun sonunda bugün seçimler için sandığa gittik. Aziz milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradeyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmuştur. Yusuf başkanımızı tebrik ediyorum. Siz Sakaryalı hemşehrilerimize de gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin iradesiyle hizmet kervanı Sakarya'da devam edecek. Üstüne koyarak şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu vesile ile aziz milletimize bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Milletimizin refahı ve huzuru için projelerimizi hayata geçireceğiz

Sözlerine teşekkür ederek başlayan Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, "73 günlük bir maraton son buldu. Gece gündüz çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz sizin hizmetkarınız. Seçim sandıkta sonlandı ve biz milletimizin kararına saygı duyuyoruz. Şimdi bugünden itibaren milletimizin refahı ve huzuru için çalışmalarımızı projelerimizi hayata geçireceğiz. Yeni dönemde tüm ilçelerimizle birlikte Sakarya'mızın Türkiye Yüzyılına yakışır bir hizmet alması için çok çalışacağız. Aziz Sakaryalılar bizlere güvenerek sandıkta yetkiyi tarafımıza tevdi etti. Bizlere bu kutlu yolculukta verdiğiniz destek için her birinize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Teşekkürler Sakarya" diye konuştu.

Sizlerin coşkusu bizleri heyecanlandırıyor

Programda konuşan Milletvekili Lütfi Bayraktar, "Allah hepiniz razı olsun. 23 yıldır bu ülkede çok güzel işler yaptık. Şimdi ise yeni bir dönemin başlangıcını yaşıyoruz. İlk günkü heyecanla yine meydandayız. Elbette bu heyecanımızda siz değerli hemşehrilerimizin coşkusu çok büyük, hepinize teşekkür ediyorum.İnşallah yeni dönemde Yusuf başkanımızın öncülüğünde Sakarya'da hizmet ve eser siyasetine devam edeceğiz" dedi.

Kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz

Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise, "Milletimiz son sözü söyledi. Hem şehrimizde hem de ülkemizde güzel bir demokrasi şöleni yaşandı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti kadroları olarak yarından itibaren bu seçimin sonuçlarını analiz ederek kaldığımız yerden milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yusuf başkanımızla ilk bayramımızı kutluyoruz

Konuşmasında Sakarya'da hizmetlerin katlanarak devam edeceğine işaret eden KEFEK Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, "22 yıldır AK Parti'ye verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta ilk bayramımızı kutlayacağımızı söylemiştik. Sizlerin desteğiyle bugün Yusuf başkanımızla ilk bayramımızı kutluyoruz. Bize güvendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde Sakarya'mız için hizmetin katlanarak devam ettiği bir dönem yaşayacağız. Şehrimizin her alanda kalkınması adına tüm adımları birlikte atacağız. Teveccühünüz için tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.