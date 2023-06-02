Sakarya kaç milletvekili çıkarıyor? Sakarya milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Sakarya AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Sakarya kaç milletvekili çıkarıyor? Sakarya milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Sakarya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

SAKARYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Sakarya'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Sakarya ilinden 8 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

SAKARYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:

Lütfi Bayraktar

Çiğdem Erdoğan Atabek

Ali İnci

Ertuğrul Kocacık

Murat Kaya

CHP 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:

Ayça Taşkent

İYİ Parti 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:

Ümit Dikbayır

MHP 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:

Muhammed Levent Bülbül