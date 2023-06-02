Sakarya kaç milletvekili çıkarıyor? Sakarya milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Sakarya AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Sakarya milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sakarya milletvekilleri kimler? Sakarya seçim sonuçları nedir? Sakarya kaç milletvekili çıkarıyor? Sakarya milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Sakarya kaç milletvekili çıkarıyor? Sakarya milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Sakarya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
SAKARYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Sakarya'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Sakarya ilinden 8 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
SAKARYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:
Lütfi Bayraktar
Çiğdem Erdoğan Atabek
Ali İnci
Ertuğrul Kocacık
Murat Kaya
CHP 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:
Ayça Taşkent
İYİ Parti 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:
Ümit Dikbayır
MHP 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:
Muhammed Levent Bülbül