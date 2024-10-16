Sakarya hava durumu 16 Ekim | Bugün Sakarya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sakarya'da 15 günlük hava durumu!

Sakarya hava durumu ve bugün Sakarya'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 16 Ekim Sakarya hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

16 EKİM SAKARYA HAVA DURUMU



16 Ekim 2024 Çarşamba günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte.

17 Ekim 2024 Perşembe günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

18 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak.

19 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz kıyısındaki 10 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken perşembe ve hafta sonu sıcaklıkların Anadolu'da düşmeye devam edeceğini belirten uzmanlar "Hafta sonu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Sivas dahil kuzey ve doğusunda 5-10 cm kar olur" uyarısında bulundu.

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