Sakarya elektrik kesintisi! 6 Mart Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Mart Pazar günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Mart'ta Sakarya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Sakarya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? Sakarya elektrik kesintisi ve detayları…
SAKARYA (Haberler.com) - Sakarya elektrik kesintisi listesi ve SEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Mart Pazar günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Sakarya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 09:30 12:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28913 1072 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 09:30 12:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜVENLİK GEREĞİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28913 SAKARYA CD.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 BAĞLAR MAH.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 7001 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 FATİH CD.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 TÜRBE CD.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 ERENLER MAH.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1004 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1173 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1181 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1183 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1184 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1191 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1193
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1201 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1210 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1234 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1236
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1240 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1244 SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 AYVAZ SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 SOĞANLIK SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 ZAMBAK SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 ÖZBEK SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 İNCİKSUYU MAH.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 1004. SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 1005. SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 1007.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 1008.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1250 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1274 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1278 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1280 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1282 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1284 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1286 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1288 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1290 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1292 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1294 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 284.Sk
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 294.Sk
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 NİLÜFER SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 ULUYOL CD.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 ŞEHİT İLHAN ARAS CD.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 HACIOĞLU MAH.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 5066 SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 AYVAZ
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 BARBAROS
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 BARBAROS SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 ERTUĞRUL GAZİ SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 GÜNERLER SK.
SAKARYA GEYVE 2022-03-06 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28911 KEPEKLİ CD.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 SAKARYA CD.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 PARK İÇİ YOLU
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2017 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2061 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2083. SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2085. SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2109 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 TOPTANCI GIDA HALİ
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2086. SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2089. SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2091. SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 KÜPÇÜLER CD.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28915 7070 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28915 6067 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28915 ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28915 6032 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28915 6034 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28915 6036 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28915 6038 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28915 6039 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28915 6042 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 KOZLUK MAH.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 49 NOLU SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 D-100 YAN YOL CD.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 KÜPÇÜLER MAH.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 1192. SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2021
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 2108
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3003 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3004 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3010 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3013 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3014 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3015 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3016 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3017 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3023 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3024 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3025 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3026 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3028 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3034 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3040 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3042
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3042 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3051 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3053 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3055 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3061 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3063 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3065 SK.
SAKARYA ERENLER 2022-03-06 00:00 01:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28914 3067 SK.
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