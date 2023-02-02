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SAKARYA deprem mi oldu? Son dakika SAKARYA deprem mi oldu?

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SAKARYA deprem mi oldu? Son dakika SAKARYA deprem mi oldu?

Mersin deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Şubat gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Mersin deprem son dakika haberleri.

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AFAD ve Kandilli verilerine göre3 Şubat deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi3 Şubat günü Mersin deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte, AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler haberleri…

MERSİN DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi:

SAKARYA deprem mi oldu? Son dakika SAKARYA deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

SAKARYA deprem mi oldu? Son dakika SAKARYA deprem mi oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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